ХРОНИКА:
ЏЕФРИ САКС У ОТВОРЕНОМ ПИСМУ ФРИДРИХУ МЕРЦУ: БЕЗБЕДНОСТ У УКРАЈИНИ НЕЋЕ БИТИ ПОСТИГНУТА РАЗМЕШТАЊЕМ НЕМАЧКИХ, ФРАНЦУСКИХ ИЛИ ДРУГИХ ЕВРОПСКИХ ТРУПА. ТО ЋЕ САМО ПРОДУЖИТИ РАТ, БЕЗ ДИПЛОМАТИЈЕ ЕВРОПА ИДЕ КА НОВОЈ КАТАСТРОФИ
СЕНАТ САД УСВОЈИО ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОЈ ОДБРАНИ, ОДОБРЕНА 901 МИЛИЈАРДА ДОЛАРА НА ВОЈНУ ПОТРОШЊУ
ВЈОСА ОСМАНИ НА САСТАНКУ СА АНТОНИОМ КОШТОМ ПОЗДРАВИЛА ОДЛУКУ О УКИДАЊУ КАЗНЕНИХ МЕРА КОСОВУ
БЛУМБЕРГ: ЕУ ЖЕЛИ ДА ИСКОРИСТИ ЗАЈАМ ЗА УКРАЈИНУ, УТЕМЕЉЕН НА ЗАМРЗНУТОЈ РУСКОЈ ИМОВИНИ, ЗА ОЖИВЉАВАЊЕ СОПСТВЕНЕ ОДБРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ТАКЕР КАРЛСОН: ТРАМП БИ РАНО УЈУТРУ МОГАО ДА ОБЈАВИ ПОЧЕТАК РАТА СА ВЕНЕЦУЕЛОМ
ВИКТОР ОРБАН: ТРЕТМАН ЕУ ПРЕМА СРБИЈИ ЈЕ СРАМОТАН. РОБЕРТ ФИЦО: ТО НЕМА ВЕЗЕ СА ЗДРАВИМ РАЗУМОМ
АЉБИН КУРТИ, ЗАЈЕДНО СА БРОЈНИМ ПРИШТИНСКИМ ЗВАНИЧНИЦИМА, ПРВОГ ДАНА ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ИЗБОРЕ НА КИМ ПРИСУСТВОВАО ОТВАРАЊУ НОВОГ ПЕШАЧКОГ МОСТА У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ
МАРИНИКА ТЕПИЋ: ДА ЛИ ЈЕ ПРЕДМЕТ „ГЕНЕРАЛШТАБ“ ДОДЕЉЕН СУДИЈИ КОЈИ ЈЕ УКИНУО ПРИТВОР ВЕСИЋУ И МОМИРОВИЋУ У СЛУЧАЈУ „НАДСТРЕШНИЦА“
ЕУ: „НОРМАЛИЗАЦИЈА“ СА КОСОВОМ, ВЛАДАВИНА ПРАВА И „УСКЛАЂИВАЊЕ“ СА САНКЦИЈАМА РУСИЈИ И БЕЛОРУСИЈИ КЉУЧНИ ЗА НАПРЕДАК НА ЕВРОПСКОМ ПУТУ
ЗДРАВКО ПОНОШ: ВУЧИЋ КРШИ УСТАВ ОДЛУКОМ ДА СРБИЈА НЕМА ПРЕДСТАВНИКА НА САМИТУ У БРИСЕЛУ – НИЈЕ НЕНАДЛЕЖАН
НДСС: ВУЧИЋ ОБМАЊУЈЕ ЈАВНОСТ, ДЕВИЗНЕ РЕЗЕРВЕ НИСУ 36 МИЛИЈАРДИ ЕВРА
МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ: НЕБИТНО КО СУ КАНДИДАТИ ЗА СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА ЈЕР СУ СВИ У ВЕЗИ СА СНС
среда, 17. децембар 2025.
Почетна страна > Истраживања јавног мњења > Србија, новембар 2025 - Да ли подржавате да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?
Истраживања јавног мњења

Србија, новембар 2025 - Да ли подржавате да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

НСПМ   
среда, 17. децембар 2025.

Србија (без КиМ)

20 – 30. новембар 2025.

истраживање телефонско

репрезентативни узорак

испитаника: 1000

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Вредности у процентима

Да

22.8

Не

60.2

немам став / без одговора

17.0

Укупно

100,0

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Заступљеност испитаника по регијама

Да

Не

немам став / без одговора

Укупно

Београд

17.9%

70.5%

11.5%

100.0%

Војводина

23.7%

51.3%

25.0%

100.0%

Централна Србија

24.0%

55.6%

20.5%

100.0%

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Заступљеност испитаника  према старосној категорији

Да

Не

немам став / без одговора

Укупно

од 18 до 40 година

6.3%

78.6%

15.1%

100.0%

од 41 до 60 година

18.1%

63.1%

18.9%

100.0%

преко 60 година

36.0%

41.8%

22.2%

100.0%

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Заступљеност  испитаника  према школској спреми

Да

Не

немам став / без одговора

Укупно

основна школа

38.4%

27.4%

34.2%

100.0%

средња школа

26.3%

52.9%

20.8%

100.0%

гимназија

16.7%

61.1%

22.2%

100.0%

виша

16.9%

64.8%

18.3%

100.0%

висока

12.7%

77.0%

10.3%

100.0%

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Да се следеће недеље одржавају избори, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?

Да

Не

немам став / без одговора

Укупно

за садашњу власт

52.7%

23.2%

24.2%

100.0%

против садашње власти

1.5%

95.0%

3.5%

100.0%

немам став / без одговора

15.7%

41.8%

42.5%

100.0%

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Ако би се на изборима појавиле следеће листе, за коју листу или страначку групацију бисте гласали?

Да

Не

немам став / без одговора

Укупно

листа  Александар Вучић (СНС, СРС, Заветници)

52.0%

24.6%

23.5%

100.0%

листа СПС, ЈС (Ивица Дачић)

48.5%

21.2%

30.3%

100.0%

студентска листа

1.7%

95.0%

3.4%

100.0%

листа проевропске опозиције

 

97.9%

2.1%

100.0%

листа националне опозиције

5.3%

84.2%

10.5%

100.0%

против власти, али не знам тачно за кога

1.4%

94.3%

4.3%

100.0%

не бих гласао/ не знам/

без одговора

15.8%

43.6%

40.6%

100.0%

Комплетно истраживање биће објављено наредних дана

(Истраживалки тим НСПМ)
 
