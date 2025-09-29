ХРОНИКА:
ФРИДРИХ МЕРЦ: НЕМАЧКА ЋЕ ИЗДВОЈИТИ 29 МИЛИОНА ЕВРА ХИТНЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ ЗА ГАЗУ. ВЕРУЈЕМО ДА РЕШЕЊЕ У ВИДУ ДВЕ ДРЖАВЕ НУДИ НАЈБОЉУ ШАНСУ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ ИЗРАЕЛАЦА И ПАЛЕСТИНАЦА
НОВА.РС: ВИШИ СУД У НИШУ ОДБИО ДА ПОТВРДИ ОПТУЖНИЦУ ПРОТИВ БИВШЕ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ ДРАГАНЕ СОТИРОВСКИ – ЈЕР „ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ НИЈЕ ДОВОЉНО ЈАСНО“
Н1: НОВОСАЂАНИ ИЗВИЖДАЛИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА НОВОГ САДА ЖАРКА МИЋИНА НА „САЛАЈАЧКОМ ДОРУЧКУ“ – ПОРУЧИЛИ МУ ДА СНС ВРАТИ ОТЕТУ МАНИФЕСТАЦИЈУ
УДРУЖЕНИ РОДИТЕЉИ СРБИЈЕ: У ОШ “ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” У НОВОМ САДУ ПОЛИЦИЈА ОДРЖАЛА „ПРЕДСТАВЉАЊЕ“ УЧЕНИЦИМА НИЖИХ РАЗРЕДА.ПОСЕБНО ЗАБРИЊАВАЈУ НАВОДИ ДА СУ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ДЕЦИ ГОВОРИЛИ О „МОГУЋНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА РОДИТЕЉА“
ВЛАДИМИР ПУТИН: РУСИЈА И САД ОСТАЈУ У ОКВИРУ ДОГОВОРЕНИХ СПОРАЗУМА О УКРАЈИНИ У ЕНКОРИЏУ. УСКОРО БИСМО МОГЛИ ДА ИЗДАМО САОПШТЕЊЕ О НОВОМ ОРУЖЈУ, ТЕСТИРАЊА СЕ УСПЕШНО ОДВИЈАЈУ
СКУП ПОДРШКЕ МИТРОПОЛИТУ ЈУСТИНУ НАЈАВЉЕН ЗА СУБОТУ У 1О ЧАСОВА У КРАЉЕВУ, УСЛЕДИЋЕ ШЕТЊА ДО МАНАСТИРА ЖИЧЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: ИЗМЕНИЋЕМО КРИВИЧНИ ЗАКОНИК РАДИ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД ЗЛОУПОТРЕБА НА ИНТЕРНЕТУ, ТРАЖИЋУ ОШТРИЈЕ КАЗНЕ ЗА СИЛОВАЊЕ. ВАЊА БАЈОВИЋ: ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ДА СЕ СВАКИ ПОЗИВ НА ГРАЂАНСКИ БУНТ И БЛОКАДУ ПОДВЕДЕ ПОД КРИВИЧНО ДЕЛО
НОБЕЛОВУ НАГРАДУ ЗА МИР ДОБИЛА ВЕНЕЦУЕЛАНСКА ОПОЗИЦИОНАРКА МАРИЈА КОРИНА МАЧАДО
„СРПСКИ ЗБОР“: ОТКАЗУЈЕМО ДАНАШЊИ ПРОТЕСТ ПОВОДОМ КИМ. СТУДЕНТИ У БЛОКАДИ НАЈАВИЛИ СВОЈ СКУП ЗА СУБОТУ, НЕ ЖЕЛИМО ДА СЕ ГРАЂАНИ КОЈИ СЕ ПРОТИВЕ ВУЧИЋЕВОЈ ИЗДАЈИ ДОВОДЕ У НЕДОУМИЦУ
ПЕТЕР СИЈАРТО: МАЂАРСКИ МОЛ ПОВЕЋАВА ИСПОРУКЕ НАФТЕ СРБИЈИ ПОСЛЕ УВОЂЕЊА САНКЦИЈА НИС-У
ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА НИС-А ГОРАН ТАКИЋ: НЕЋЕ БИТИ ОТПУШТАЊА
ПАВЕЛ ДУРОВ: ОДРИЦАЊЕ ОД НАСЛЕЂА ПРЕДАКА, ПОПУТ СЛОБОДЕ И ТРАДИЦИЈЕ, ПРЕДСТАВЉА ПУТ КА САМОУНИШТЕЊУ. СВЕТ ЈЕ НА ПРАГУ МРАЧНОГ ДОБА ЦЕНЗУРЕ
петак, 10. октобар 2025.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Србија, септембар 2025. (I)

НСПМ   
понедељак, 29. септембар 2025.

 

Србија (без КиМ)

28. август - 8. септембар 2025.

истраживање телефонско

репрезентативни узорак

испитаника: 1050

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Са ког медија се највише информишете?

вредности  у   процентима

интернет портали и друштвене мреже

32.1

РТС

14.9

ТВ Н1

13.5

ТВ Пинк

8.1

Информер

5.2

ТВ Прва

3.5

ТВ Нова С

3.1

ТВ Хепи

1.5

остали поменути медији

6.1

не информишем се преко медија/ без одгoвора

12.0

Укупно

100,0

 

Како бисте оценили актуелну економску ситуацију у земљи?

вредности у процентима

добра

16.4

ни добра, ни лоша  

31.6

лоша

49.8

немам став / без одговора

2.2

Укупно

100,0

 

 

Да ли подржавате организовање изложбе ЕКСПО 2027.  у Београду?

вредности у процентима

Да

40.0

Не

47.1

немам став / без одговора

12.9

Укупно

100,0

 

 

Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?

са неизјашњенима
(вредности у проц.)

без неизјашњених
(вредности у проц.)

за садашњу власт

33.2

44.3

против садашње власти

41.6

55.7

немам став / без одговора

25.2

/

Укупно

100,0

100,0

 

 

Какав је Ваш став поводом актуелних протеста и блокада дела студената и грађана?

вредности у процентима

подржавам их

38.9

не подржавам

36.3

нити подржавам, нити не подржавам

19.6

немам став / без одговора

5.2

Укупно

100,0

 

 

Да ли мислите да је требало да се студенти одазову Вучићевом позиву на дијалог?

вредности у процентима

Да

47.0

Не

41.2

немам став / без одговора

11.8

Укупно

100,0

 

 

Да ли мислите да постоји опасност од избијања грађанског рата у Србији?

вредности у процентима

Да

31.1

Не

57.1

немам став / без одговора

11.8

Укупно

100,0

 

 

(Истраживачки тим НСПМ)
 

