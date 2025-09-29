Србија (без КиМ) 28. август - 8. септембар 2025. истраживање телефонско репрезентативни узорак испитаника: 1050 РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА Са ког медија се највише информишете? вредности у процентима интернет портали и друштвене мреже 32.1 РТС 14.9 ТВ Н1 13.5 ТВ Пинк 8.1 Информер 5.2 ТВ Прва 3.5 ТВ Нова С 3.1 ТВ Хепи 1.5 остали поменути медији 6.1 не информишем се преко медија/ без одгoвора 12.0 Укупно 100,0 Како бисте оценили актуелну економску ситуацију у земљи? вредности у процентима добра 16.4 ни добра, ни лоша 31.6 лоша 49.8 немам став / без одговора 2.2 Укупно 100,0 Да ли подржавате организовање изложбе ЕКСПО 2027. у Београду? вредности у процентима Да 40.0 Не 47.1 немам став / без одговора 12.9 Укупно 100,0 Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти? са неизјашњенима

(вредности у проц.) без неизјашњених

(вредности у проц.) за садашњу власт 33.2 44.3 против садашње власти 41.6 55.7 немам став / без одговора 25.2 / Укупно 100,0 100,0 Какав је Ваш став поводом актуелних протеста и блокада дела студената и грађана? вредности у процентима подржавам их 38.9 не подржавам 36.3 нити подржавам, нити не подржавам 19.6 немам став / без одговора 5.2 Укупно 100,0 Да ли мислите да је требало да се студенти одазову Вучићевом позиву на дијалог? вредности у процентима Да 47.0 Не 41.2 немам став / без одговора 11.8 Укупно 100,0 Да ли мислите да постоји опасност од избијања грађанског рата у Србији? вредности у процентима Да 31.1 Не 57.1 немам став / без одговора 11.8 Укупно 100,0 (Истраживачки тим НСПМ)