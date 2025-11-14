ХРОНИКА:
„ПАРТНЕРИ СРБИЈА“: ТРАЖИМО ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О Е-БОЛОВАЊУ. ЊЕГОВ САДРЖАЈ УКАЗУЈЕ НА ПРЕТЕРАНУ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ ОСЕТЉИВИХ ПОДАТАКА, НЕЈАСНЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИВАТНОСТИ И РИЗИК ОД НАРУШАВАЊА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ВЕСЛИ КЛАРК: НАТО НЕ БИ БОМБАРДОВАО СНАГЕ АРМИЈЕ БИХ, ХВ И ХВО ДА СУ У 1995. УШЛЕ У БАЊАЛУКУ
ДЕЈАН ШОШКИЋ: ОБУСТАВЉАЊЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА НИС-ОМ ЈЕ ТИХО ГАШЕЊЕ ТЕ КОМПАНИЈЕ
ИВИЦА ДАЧИЋ: МУП ЋЕ АПЛИЦИРАТИ ЗА ОТВАРАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ БИРОА ИНТЕРПОЛА ЗА ЈУГОИСТОЧНУ ЕВРОПУ СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ
МИНИСТАР ОДБРАНЕ БИХ ЗУКАН ХЕЛЕЗ: ОДБИО САМ ДА ДАМ САГЛАСНОСТ ЗА СЛЕТАЊЕ ВОЈНОГ АВИОНА МАЂАРСКЕ НА АЕРОДРОМ БАЊАЛУКА, КОЈИМ ЈЕ ТРЕБАЛО ДА ДОПУТУЈЕ ПЕТЕР СИЈАРТО
МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ (НПС): ШЕФ ШАТОРСКОГ НАСЕЉА КАРАЂОРЂЕ МИЈАИЛОВИЋ НАСРНУО НА БОРИСЛАВА НОВАКОВИЋА НА СТЕПЕНИЦИМА СКУПШТИНЕ
ВИЈЕСТИ: СПРЕМА ЛИ СЕ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ПРОТИВ МИЛА ЂУКАНОВИЋА ЗБОГ НЕПРИЈАВЉЕНЕ КОЛЕКЦИЈЕ ЛУКСУЗНИХ САТОВА?
БРАТИСЛАВ ГАШИЋ УРУЧИО УКАЗЕ О УНАПРЕЂЕЊИМА И ПОСТАВЉЕЊИМА НА НОВЕ ДУЖНОСТИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
ДАВОР ЛУКАЧ: ПОЛА САТА ПРЕД ПОЧЕТАК ЗАСЕДАЊА СКУПШТИНЕ, ОГРАДЕ ЋАЦИЛЕНДА ДОДАТНО ОЈАЧАНЕ АРМАТУРНОМ ЖИЦОМ, ЈЕР СУ ПОСЛАНИЦИ ОПОЗИЦИЈЕ НАЈАВИЛИ ДА ЋЕ, КАО И ДАН РАНИЈЕ, УЋИ НА СВЕЧАНИ УЛАЗ СА ТРГА НИКОЛЕ ПАШИЋА
ФРИДРИХ МЕРЦ: ПУТИН МОРА ДА ПРИХВАТИ ЧИЊЕНИЦУ ДА НЕЋЕ ПОБЕДИТИ У РАТУ. ЕВРОПА НИЈЕ ПИОН
СТУДЕНТИ СВА ТРИ ДЕПАРТМАНА НИШКОГ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА, ОД КОЈИХ СЕ ФОРМИРА ФАКУЛТЕТ СРПСКИХ СТУДИЈА, ГЛАСАЛИ ПРОТИВ ТОГА
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ САНУ: ПОЈЕДИНИ ПОТЕЗИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ТОКОМ ПОСЛЕДЊИХ МЕСЕЦИ НАНОСЕ НЕМЕРЉИВУ ШТЕТУ ВЕЋ НАРУШЕНОМ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ
среда, 26. новембар 2025.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Одговор Вучићу - На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб

Милош Јовановић   
петак, 14. новембар 2025.

Тешко да ико више може да разуме аргументе и правдања које Александар Вучић износи поводом зграде Генералштаба коју његов режим жели да сруши и простор - који је одувек био намењен државној управи наше земље - уступи америчким инвеститорима како би, поред зграда Владе Републике Србије, Министарства спољних послова, Министарства финансија, правосудних органа и важних војних служби, изградили хотелски комплекс, спа центре и стамбене јединице.

Евентуалне грешке из прошлости никако не могу да представљају оправдање за прављење недопустивих грешака у садашњости

Помињање зграде такозваног Маршалата на Топчидеру, која је продата САД-у и на чијем месту се данас налази амбасада те земље, у потпуности је бесмислено јер наведена зграда није имала, чак ни издалека, ни приближно сличан симболички и архитектонски значај као зграда Генералштаба архитекте Николе Добровића која је утврђена за културно добро. Али све и да ствари стоје другачије, аргумент Александра Вучића не би био ништа смисленији јер евентуалне грешке из прошлости никако не могу да представљају оправдање за прављење недопустивих грешака у садашњости.

Шта тек рећи о аргументу према којем ће наши људи "уживати" у тој "туристичкој атракцији" која би се направила, осим да показује потпуно помрачење ума сваког ко такву бесмислицу изговори.

И заправо ту долазимо до суштине владавине Александра Вучића и његовог испразног а уједно национално поразног политичког наслеђа: од Генералштаба једне херојске војске и симбола отпора треба да се направи "туристичка атракција", а "Кафетерија", "Буда бар" и "Џејми Оливер" које тренутни председник такође помиње као достигнућа ваљда треба да представљају цивилизацијске замене за српски национални простор који се некада, и за самог Александра Вучића, простирао до Карлобага, Огулина, Карловца и Вировитице.

На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб. Све друго би представљало још један пораз Србије

Зато је лажни патриотизам једино о чему Александар Вучић заиста зна шта говори јер је целокупно његово политичко деловање проткано лажним патриотизмом који од Србије, ако се брзо не сконча, неће оставити ни Београдски пашалук, већ само "Београд на води", са све "Буда баром" као трајним светиоником политичке визије Александра Вучића.

За сам крај, на месту Генералштаба мора да остане Генералштаб. Све друго би представљало још један пораз Србије.

Председник НДСС

Видети још: Вучић из Париза за Пинк: Разговарао сам са Макроном о развоју нуклеарне енергије у Србији. Лажне патриоте увек продају све. За разлику од Милоша Јовановића, ми Генералштаб не продајемо већ дајемо у закуп
 

