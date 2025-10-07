ХРОНИКА:
ФРИДРИХ МЕРЦ: НЕМАЧКА ЋЕ ИЗДВОЈИТИ 29 МИЛИОНА ЕВРА ХИТНЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ ЗА ГАЗУ. ВЕРУЈЕМО ДА РЕШЕЊЕ У ВИДУ ДВЕ ДРЖАВЕ НУДИ НАЈБОЉУ ШАНСУ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ ИЗРАЕЛАЦА И ПАЛЕСТИНАЦА
НОВА.РС: ВИШИ СУД У НИШУ ОДБИО ДА ПОТВРДИ ОПТУЖНИЦУ ПРОТИВ БИВШЕ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ ДРАГАНЕ СОТИРОВСКИ – ЈЕР „ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ НИЈЕ ДОВОЉНО ЈАСНО“
Н1: НОВОСАЂАНИ ИЗВИЖДАЛИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА НОВОГ САДА ЖАРКА МИЋИНА НА „САЛАЈАЧКОМ ДОРУЧКУ“ – ПОРУЧИЛИ МУ ДА СНС ВРАТИ ОТЕТУ МАНИФЕСТАЦИЈУ
УДРУЖЕНИ РОДИТЕЉИ СРБИЈЕ: У ОШ “ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” У НОВОМ САДУ ПОЛИЦИЈА ОДРЖАЛА „ПРЕДСТАВЉАЊЕ“ УЧЕНИЦИМА НИЖИХ РАЗРЕДА.ПОСЕБНО ЗАБРИЊАВАЈУ НАВОДИ ДА СУ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ДЕЦИ ГОВОРИЛИ О „МОГУЋНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА РОДИТЕЉА“
ВЛАДИМИР ПУТИН: РУСИЈА И САД ОСТАЈУ У ОКВИРУ ДОГОВОРЕНИХ СПОРАЗУМА О УКРАЈИНИ У ЕНКОРИЏУ. УСКОРО БИСМО МОГЛИ ДА ИЗДАМО САОПШТЕЊЕ О НОВОМ ОРУЖЈУ, ТЕСТИРАЊА СЕ УСПЕШНО ОДВИЈАЈУ
СКУП ПОДРШКЕ МИТРОПОЛИТУ ЈУСТИНУ НАЈАВЉЕН ЗА СУБОТУ У 1О ЧАСОВА У КРАЉЕВУ, УСЛЕДИЋЕ ШЕТЊА ДО МАНАСТИРА ЖИЧЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: ИЗМЕНИЋЕМО КРИВИЧНИ ЗАКОНИК РАДИ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД ЗЛОУПОТРЕБА НА ИНТЕРНЕТУ, ТРАЖИЋУ ОШТРИЈЕ КАЗНЕ ЗА СИЛОВАЊЕ. ВАЊА БАЈОВИЋ: ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ДА СЕ СВАКИ ПОЗИВ НА ГРАЂАНСКИ БУНТ И БЛОКАДУ ПОДВЕДЕ ПОД КРИВИЧНО ДЕЛО
НОБЕЛОВУ НАГРАДУ ЗА МИР ДОБИЛА ВЕНЕЦУЕЛАНСКА ОПОЗИЦИОНАРКА МАРИЈА КОРИНА МАЧАДО
„СРПСКИ ЗБОР“: ОТКАЗУЈЕМО ДАНАШЊИ ПРОТЕСТ ПОВОДОМ КИМ. СТУДЕНТИ У БЛОКАДИ НАЈАВИЛИ СВОЈ СКУП ЗА СУБОТУ, НЕ ЖЕЛИМО ДА СЕ ГРАЂАНИ КОЈИ СЕ ПРОТИВЕ ВУЧИЋЕВОЈ ИЗДАЈИ ДОВОДЕ У НЕДОУМИЦУ
ПЕТЕР СИЈАРТО: МАЂАРСКИ МОЛ ПОВЕЋАВА ИСПОРУКЕ НАФТЕ СРБИЈИ ПОСЛЕ УВОЂЕЊА САНКЦИЈА НИС-У
ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА НИС-А ГОРАН ТАКИЋ: НЕЋЕ БИТИ ОТПУШТАЊА
ПАВЕЛ ДУРОВ: ОДРИЦАЊЕ ОД НАСЛЕЂА ПРЕДАКА, ПОПУТ СЛОБОДЕ И ТРАДИЦИЈЕ, ПРЕДСТАВЉА ПУТ КА САМОУНИШТЕЊУ. СВЕТ ЈЕ НА ПРАГУ МРАЧНОГ ДОБА ЦЕНЗУРЕ
петак, 10. октобар 2025.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Полемике > Важније је бити човек него аутошовиниста
Полемике

Важније је бити човек него аутошовиниста

PDF Штампа Ел. пошта
Јелена Вујановић   
уторак, 07. октобар 2025.

На моју велику жалост прочитах текст „Важније је бити човек него Србин“ објављен у Данасу 23. септембра. Прочитах га и сад ми та реченица из наслова не да мира. Основ мог васпитања је да бити Србин значи управо бити што бољи човјек, чувати своје и не дирати туђе. Чули сте ваљда и за оно од Марка Миљанова да је јунаштво „одбрана себе од других“, а чојство „одбрана других од себе“.

Ипак, на трагу свуда замирућег и истрошеног фејк космополитизма (који често иде у аутошовинизам), наши "грађани свијета" изгледа мисле да се не може бити и Србин и човјек или да се, у најмању руку, мора бирати шта ти је битније.

Па још мисле да се не може студирати на Западу, а мислити српски (па тако ауторка поменутог текста спочитава Милошу Јовановићу, председнику Новог ДСС, што је студирао у Француској а против је ЕУ интеграција).

Пробаћу што једноставније - то вам је оно кад нећете да будете ничија колонија већ у погледу спољне политике гледате шта је у вашем националном интересу

Изгледа ваља подсјетити на Дучића, Ракића, или Слободана Јовановића. Сви школовани на Западу и били дипломате тамо. Или Григорија Божовића, књижевника и посланика, школованог у Русији. Свима њима је на првом мјесту био, пазите сад – СРПСКИ ИНТЕРЕС. Пробаћу што једноставније - то вам је оно кад нећете да будете ничија колонија већ у погледу спољне политике гледате шта је у вашем националном интересу (наравно онолико колико вам то геополитичке околности и Ваш реалан положај омогућавају).

Да ли је наставак ЕУ интеграција у тренутним околностима у српском интересу? Одговор се сам намеће: ЕУ нас притиска око Косова и Метохије, притиска Републику Српску, супер би им било да се код нас копа литијум, намеће нам бројне теме које су мимо воље и традиције већине становништва (нпр. истополни бракови). И при том док Србија све то трпи и испоручује, жмуре и на питања као што су политичке слободе, корупција, правна држава…

Ауторка текста на који реагујем пита „коме ће се онда аутентични десничари окренути“, као да још прије 100 година Милош Црњански није дефинисао српско становиште. Просто, интересима државе Србије и онима који нас не притискају да чинимо нова национална понижења. А није згорег поменути да таквих има и у самој ЕУ, те ту сарадњу са појединачним земљама чланицама наклоњенијим суверенистичким политикама свакако треба појачати. Бити против ЕУ интеграција не значи бити против економске и политичке сарадње која је нормална и потребна.

Бити против ЕУ интеграција не значи бити против економске и политичке сарадње која је нормална и потребна.

Када је ријеч о изборима и унутрашњој политици и ту је политика Новог ДСС и аутентичне деснице јасна. Не само да нисмо „гласове народа поклонили власти“ већ смо тражили да се сви који сарађују с нама обавежу да неће сарађивати са партијама власти. И то ће бити критеријум и убудуће. А о томе зашто је таква опција и стратешки потребна стоји у тексту који сам прије пар мјесеци писала, а пренио је и НСПМ (http://www.nspm.rs/prenosimo/izbori-kao-resenje-ima-li-treceg-puta.html). Писала сам га осврћући се на чињенице, резултате избора и статистику (ако то иког више занима) – а не на емоције и предрасуде.

На крају, кад сам се већ ухватила у коло не могу а да се не осврнем и на следеће тезе из текста из Данаса: „сопствени кратак и сиромашан живот важнији од прежвакавања историје“ и „крајње је време да се променимо из народа у грађане“, поменуте у тексту у Данасу. - Само ћу рећи, био је један период кад смо се промјенили из народа у „другове и другарице“ и кад смо ту нашу „прежвакану“ али изгледа никад лијепо сварену и схваћену славну историју ставили под тепих, па није баш добро завршило по нас. Што оно написа Његош у Горскођ вијенацу, „спуштавах се ја на ваше уже умало се уже не претрже“. Било не поновило се.

Члан Председништва Новог ДСС-а

(Одговор на текст „Важније је бити човек него Србин“ објављен у Данасу)

Линк до текста на који реагујем:

https://tinyurl.com/2yc58kgp
 
Пристигли коментари (6)
Пошаљите коментар

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће у 2025. години бити одржани ванредни парламентарни избори?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер