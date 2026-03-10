ХРОНИКА:
УН: ИЗРАЕЛСКИ НАПАД НА ЗАТВОР ЕВИН У ТЕХЕРАНУ ЈЕ РАТНИ ЗЛОЧИН
СЕРГЕЈ ЛАВРОВ: БРИСЕЛ ЗАХТЕВА ОД БЕОГРАДА ПРИЗНАЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ „КОСОВА“ И ПРИДРУЖИВАЊЕ АНТИРУСКИМ САНКЦИЈАМА. НЕПРИХВАТЉИВО ЈЕ ПРЕБАЦИВАЊЕ СРПСКОГ ОРУЖЈА КИЈЕВУ. НАДАМ СЕ ДА ДОГОВОР О ТОМЕ СА СРБИЈОМ И ДАЉЕ СТОЈИ
НАСЛОВНЕ СТРАНЕ СРПСКЕ ШТАМПЕ 17. МАРТА 2026. ГОДИНЕ
МАРКО ЂУРИЋ: РЕШЕЊЕМ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРИШТИНСКОГ ЗАКОНА О СТРАНЦИМА ИЗБЕГНУТ ЈЕ НАЈГОРИ МОГУЋИ СЦЕНАРИО ЗА СРБЕ. ПОЗДРАВЉАМ АНГАЖОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ЕУ, САД И ШИРЕ МЕЂУНАРОДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Н1: ПРОТЕСТ У ЧАЧКУ ЗБОГ ВУЧИЋЕВОГ ДОЛАСКА, ОКУПЉЕНИ СКАНДИРАЛИ „АЦО, ШИПТАРЕ!“. СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА: ГРАЂАНЕ ЈЕ НА ПРОТЕСТ ПОЗВАЛА ПОЛИЦИЈА, НЕ БИСМО НИ ЗНАЛИ
БИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ: УКИДАЊЕ САМОСТАЛНОСТИ ТУЖИЛАШТВА УСВАЈАЊЕМ "МРДИЋЕВИХ ЗАКОНА" БИЛО ЈЕ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНО ПИТАЊЕ ЗА ВЛАСТ. САДА ПОКУШАВАЈУ НА НЕКИ НАЧИН ДА СЕ ОПРАВДАЈУ ТРАЖЕЋИ МИШЉЕЊЕ ВЕНЕЦИЈАНСКЕ КОМИСИЈЕ
ДОНАЛД ТРАМП: НАПАЛИ СМО ОСТРВО ХАРГ И БУКВАЛНО УНИШТИЛИ СВЕ, ОСИМ НАФТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. ОСТАВИЛИ СМО ЦЕВИ. НИСМО ЖЕЛЕЛИ ДА ТО УРАДИМО, АЛИ ТО МОЖЕМО ДА УЧИНИМО У РОКУ ОД ПЕТ МИНУТA
ПОЛИТИКО: КИНА ОПКОЛИЛА ТАЈВАН СА 26 РАТНИХ АВИОНА И 7 РАТНИХ БРОДОВА
ИНСАЈДЕР: ШЕСТ КЉУЧНИХ ПИТАЊА О ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА И ЗАКОНУ О ВОЗИЛИМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ - ШТА СЕ ОД ДАНАС МЕЊА И ЗА КОГА?
НЕМАЧКИ МИНИСТАР ОДБРАНЕ БОРИС ПИСТОРИЈУС: РАТ СА ИРАНОМ НИЈЕ НАШ, НЕ ЗНАМ ШТА ТРАМП ОЧЕКУЈЕ
ВУЧИЋ У СЕВОЈНУ: СВИ РЕЗЕРВОАРИ И СКЛАДИШТА ЕНЕРГЕНАТА СУ ПУНИ ДО ЧЕПА, ИМАМО РЕЗЕРВЕ ЗА ТРИ МЕСЕЦА. АКО ЦЕНА НАФТЕ БУДЕ ИШЛА ПРЕКО 120 ДОЛАРА, НЕ ЗНАМ ШТА ЋЕМО ДА РАДИМО
Н1: ЂИЛАС УПУТИО ДОПИС ДИРЕКТОРУ РТС-А МАЊИ ГРЧИЋ, СА ЗАХТЕВОМ ДА ЈАВНИ СЕРВИС УЖИВО НА ИСТИ НАЧИН ИСПРАТИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПЛАНА „СРБИЈА 2030“ – КАО ШТО СУ 7. МАРТА ПРЕНОСИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ВУЧИЋЕВОГ ПЛАНА „СТРТАТЕГИЈА 2030“
уторак, 17. март 2026.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Преносимо > Цена "француске љубави". Да ли се уз помоћ овако неповољног пазара купује и нешто друго, скривено, а не само прескупи авиони?
Преносимо

Цена "француске љубави". Да ли се уз помоћ овако неповољног пазара купује и нешто друго, скривено, а не само прескупи авиони?

PDF Штампа Ел. пошта
Мирослав Јовановић   
уторак, 10. март 2026.

Француска се представља у Србији као пријатељ државе и народа. То је она заиста делом и била, али давно су прошла времена Рејмонда Поенкареа, Жоржа Клеменсоа и Франсоа Митерана. Нови талас власти у Паризу је више окренут глобализму, а мање самој Француској. Без обзира на лепе речи француских државника о пријатељству, амбасадор Француске у Приштини, Оливије Геро, је у јулу прошле године изјавио да су „пријатељским владама Косова, укључујући француску владу, потребни партнери да би кренули напред и подржали Косово на путу ка европским интеграцијама“ и да је „Француска била, јесте и наставиће да стоји уз Косово“. Паметном доста у погледу (наводног) стратешког савеза Србије са Француском.

Због свега тога, није уопште јасно због чега власт претерано везује Србију за Француску? Какве Србија има вајде од такве политике? Пример је куповина војних авиона рафала без јавне расправе о тако прескупом потезу. Навешћу само неколико чињеница везаних за тај аранжман.

Прескупи у односу на конкуренцију

Рафали су прескупи авиони у поређењу са конкуренцијом. Она сурла на носу авиона је намењена пуњењу горивом у ваздуху. Где су нам ти летећи танкери? Хоће се и они пазарити? Па неће ти авиони летети до Варшаве или Каира па да им је потребно дотакање горива у ваздуху! Рафали су мало употребљиви и за саму Србију јер им је забрањено да лете и изнад целокупне територије овако „крње“ Србије. Чим уђу у форсаж, одмах излете из земље. Супер форсаж да се не спомиње. За шта им треба точење горива у ваздуху?

У цени апарата у питању нису само авиони, већ и све што иде уз њих са земље: делови, везе, навођење, наоружање… Због свега је ова одлука штетна. А и где наћи пилоте за те авионе? Само да се квалификују за обуку на рафалима, сваки пилот мора да има бар 300 сати лета на млазном авиону.

У питању је, дакле, погрешна одлука. Рафали су авиони четврте генерације, а сада почиње производња авиона шесте генерације. Нису то лоши авиони, али има и много бољих. Пакистан је 7. маја 2025, са својим кинеским авионима типа Ј-10Ц у краткој борби у ваздуху обарао индијске рафале као муве, иако су бар четири пута скупљи по комаду од наведених кинеских авиона, који стају око 50 милиона долара по комаду. А велико је питање да ли су и четири пута бољи. Нису у питању индијски пилоти, већ апарати на којима лете. Индијски пилоти имају повремене борбене вежбе и са америчким. У таквим вежбама су се показали и доказали да су светска класа и да су бољи од америчких. Индуси су летели на сухојима, а Американци на фантомима.

Фото: Shutterstock/Kostas Alkousis

Ти авиони су непотребни, јер се ваздушни простор и мала територија најбоље брани огромним бројем противавионских ракета. Потребне су ракете, много ракета, типа као што су амерички патриот, руске ракете из серије С400, Бук или Панцир или кинске ФК-3 или ХQ-22. Потребни су хеликоптери и дронови.

Србија је, ипак, наручила 12 рафала. Ако је потребно имати и који млазни авион због пирата у ваздуху, тада је довољно имати само неколико авиона. И ремонтовани орлови и галебови или други много јефтинији од рафала могу да послуже за такве изузетне и јако ретке намене.

Погубна куповина

Ова куповина је и погубна. Авиони се купују, користе и ремонтују 30-40 година. Ово је инфилтрација Француске у Војску Србије за следећих 40 година. То је и увођење Србије у НАТО противно јасном и већинском противљењу становништва Србије.

Какав је то уговор? Да ли ти авиони могу да се препродају некоме? То је увек уз сагласност продавца. Претпостављамо да због свега наведеног није било јавне расправе о трошењу тако огромног јавног новца.

Фото:Драган Мујан/Нова.рс

Да ли је ова куповина довољно промишљена? Желимо да верујемо да није у питању зла намера, али мишљења сам да ту нису чиста посла и да постоји могућност мешавине нестручности, неодговорности, корупције и уцене. Да ли се уз помоћ оваквог неповољног пазара купује и нешто друго, скривено, а не само прескупи авиони? Све личи на чудно режирану филмску причу и награду за заплет у виду, рецимо, Златне палме или неке сличне.

Ако се све наведено узме у обзир, Србија је могла много боље да прође, као и у погледу будућег метроа у Београду. А ако је уз све то у питању и могућа изградња нуклеарне електране у Србији, Француска је опет на списку. Иако је Француска технологија врхунска и прескупа, Француска не може, а неће ни моћи, да гарантује снабдевање горивом јер га и сама увози.

Изјурена је из целе Африке, осим из Џибутија, због неоколонијалног опхођења, Француска ту нема више приступа рудницима. Од 60 нуклеарних елекрана које се сада граде широм света, две трећине гради руски Росатом. Та фирма користи и извози врхунску нуклеарну технологију (у извесној сарадњи са француским Фраматомом) и има све могућности да снабдева купце и нуклеарним електранама и потребним горивом за њих. Без обзира на 20 пакета оштрих санкција према Русији, и ЕУ и САД и даље слободно купују из Русије гориво за нуклеарне електране.

Србији је потребна електична енергија, а те потребе ће и даље расти. Уместо да гради велико вашариште, за исту цену од око 17 милијарди евра, Србија би могла да изгради скоро две нуклеарне електране од чијег би постојања и рада имали сви у Србији дугорочну вајду.

(Радар)
 
Пристигли коментари (8)
Пошаљите коментар

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће зграда Генералштаба бити срушена и на њеном месту саграђен хотел?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер