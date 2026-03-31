Изборе одржане у 10 локалних самоуправа 29. марта 2026. обележила је висока излазност бирача. Владајућа коалиција успела је, према прелиминарним резултатима, да задржи власт у свих десет места, али је у више њих резултат био знатно тешњи него раније. У наставку преносимо комплетне прелиминарне резултате по градовима и општинама који су гласали у недељу. Бајина Башта На локалним изборима за Скупштину градске општине Бајине Башта листа "Александар Вучић - Бајина Башта, наша породица" освојила је 52,37 одсто и 25 мандата, а одборничке мандате освојила је још једна листа, показују прелиминарни резултати Општинске изборне комсије. Листа око СНС је, на основу 98,08 одсто обрађених бирачких места, освојила 8.309 гласова, објављено је на сајту Републичке изборне комисије. Друго место заузела је листа "Уједињени за Бајину Башту" са 40,33 процената, што је 6.399 гласова и 20 мандата. Треће место заузела је листа "Социјалдемократска партија Србије - Марија Милосављевић" са 2,5 одсто. То је укупно 357 гласова и ниједан мандат. Листа "Здрава Србија - Милан Стаматовић" освојила је 1,79 одсто са 284 гласа и ниједан мандат. Пето место заузела је група грађана "Нестраначки покрет за Бајину Башту" са 0,62 одсто. То је 99 гласова и ниједан мандат. Следећи на листи је група грађана "Изађи/Избори се за Бајину Башту - Српски либерали" са 0,43 одсто што је 69 гласова и ниједан мандат. Број бирача уписаних у бирачки списак био је 21.206 грађана, а на изборе је изашло 15.866 грађана, што је 74,82 одсто укупног броја бирача. Бор Излазност у Бору износила је 25.982 од 38.492 уписана бирача, односно 67,49%. Листа владајуће коалиције, „Александар Вучић – Бор, наша породица!“, освојила је 12.495 гласова, односно 48,09%, и 18 од 35 мандата у Скупштини града. Опозициона листа „Бор, наша одговорност!“, коју је подржао и студентски покрет, освојила је 10.331 глас, односно 39,76% гласова и 15 мандата. Преостала два мандата освојила је листа Влашке народне странке, која је освојила 1.025 гласова, односно 3,94%. Испод цензуса остале су листе „Ирена Живковић – Радничка – Бор Боранима“ (2,27%), „Људи у центру – Срећко Здравковић“ (1,6%), листа парламентарне коалиције НАДА (1,3%) и листа „Борци за Бор“ (1,04%). Смедеревска Паланка На локалним изборима за Скупштину градске општине Смедеревска Паланка, листа "Александар Вучић - Смедеревска Паланка, наша породица" освојила је 56,53 одсто, показују прелиминарни резултати Општинске изборне комсије. Листа око СНС, освојила је 14.181 гласова, објављено је на сајту Републичке изборне комисије. Друго место заузела је листа "Млади за Паланку - Сами против свих" са 28,48 процената, што је 7.145 гласова. Треће место заузела је листа "Уједињени за Паланку" са 8,83 одсто. То је укупно 2.214 гласова. Листа "Студенти Паланке" освојила је 1,77 одсто са 443 гласа. Народна листа "Зоран Милојковић" освојила је 1,02 одсто са 256 гласова. Група грађана "Излечимо систем - да Паланка оздрави" освојила је 0,86 одсто са 216 гласова. Број бирача уписаних у бирачки списак био је 38.933 грађана, а на изборе је изашло 25.095 грађана, што је 64,46 одсто укупног броја бирача. Кула Општинска изборна комисија у Кули објавила је прелиминарне резултате јучерашњих избора за одборнике скупштине те општине. На изборе у Кули изашло је 71,62 одсто, односно 23.839 уписаних бирача. Листа "Александар Вучић - Кула, наша породица" добила је 11.796 гласова, односно 19 мандата. Листа групе грађана "Млади за Кулу" освојила је 144 гласа, односно ниједан мандат. Листа "Глас младих Општине Кула" добила је 11.327 гласова, односно 18 мандата. "Русинска листа" добила је 65 гласова, односно ниједан мандат. Листа "Српски либерали за зелену Кулу" добила је 74 гласа, односно ниједан мандат. Мајданпек Општинска изборна комисија Мајданпека саопштила је прелиминарне резултате избора, на основу обрађених података са свих бирачких места. Листа „Александар Вучић – Мајданпек, наша породица освојила је 63,26 одсто гласова и у будућем сазиву општинског парламента имаће 21 мандат. Листа "Нy даy" освојила је 18,9 одсто гласова, односно 6 мандата. Група грађана "Ми одлучујемо – Др Дамјан Стевкић" освојила је 12,52 одсто гласова и 4 мандата. Листа "Српски либерали за зелени Мајданпек", са освојених 1,68 гласова, није прешла цензус. Лучани Прелиминарни подаци Општинске изборне комисије Лучани: 1. "Александар Вучић - Лучани, наша породица" - 6.972 гласа односно 23 мандата 2. "Радомир Ивановић - Саборно, а не поделе - Социјалдемократска партија Србије" - 248 гласова 3. "Заједно за Лучане" - 81 глас 4. "Нада за Драгачево - Монархисти - Нови ДСС - Национално демократска алтернатива" (Нова Демократска странка Србије, Покрет за Краљевину Србију) - 178 гласова 5. "Звук правде - Заједно за студенте - Мирјана Керн" - 3.803 гласа и 12 мандата 6. "Зелени фронт за студенте - Драгачево" освојили су 60 гласова Према подацима ОИК Лучани на изборе је изашло 11.562 гласача односно 79,02 одсто од уписаних бирача. Аранђеловац Према прелиминарним резултарима Општинске изборне комисије у Аранђеловцу, на основу обрађених података са свих бирачких места, њих 41, на локалне изборе у Аранђеловцу, изашло је 70,57 одсто бирача. Број важећих листића 70,56 одсто. То је већа излазност него на локалним изборима пре четири године. Од 36.841 грађана са правом гласа, изборна листа: "Александар Вучић - Аранђеловац наша породица" - добила је поверење 50,12 одсто бирача. "Студенти за Аранђеловац - младост побеђује" - освојила је 46,08 одсто гласова. У будућем сазиву СО Аранђеловац наћи ће се само две групације. Листа око СНС - имаће 21, а листа окупљена око студената 20 одборника. Севојно ОИК Севојно саопштила прелиминарне резултате локалних избора: Листа број 1 Александар Вучић – Севојно, наша продица има 9 мандата, 2.108 гласова односно 49,60 одсто Листа број 3 Уједињени - Севојно има такође 9 мандата 1.906 гласова тј. 44,85 одсто Листа број 2 Милан Стаматовић - Аврам Илић, председник ГО Севојно Здрава Србија Здраво да победи, има 1 одборника 130 гласова односно 3,08 Листа број 4 Српски либерали за зелено Севојно има 29 гласова или 0,68 одсто Гласало је укупно 4.250 од 5.544 бирача односно 76,65 одсто, неважећих листића је било 76. Кладово Излазност у Кладову износила је 11.387 од 21.805 бирача, односно 54%. Листа владајуће коалиције „Александар Вучић – Кладово, наша породица!“ освојила је 8.043 гласова, односно 70,63%, и 21 од 28 одборничких мандата. Листа „Кладово Има нас – Време је за промене“, коју је подржао студентски покрет, освојила је 2.979 гласова, односно 26,16% и 7 одборничких мандата. Листа „Српски либерали за зелено Кладово“ (1,2%) није прошла цензус. Књажевац Излазност у Књажевцу износила је 15.883 од 22.262 бирача, односно 71,34%. Листа владајуће коалиције „Александар Вучић – Књажевац, наша породица!“ освојила је 8.825 гласова, односно 55,73% и 24 од 40 одборничких мандата. Листа „Књажевац уз студенте – Чиста листа – Др Иван Милошевић“ освојила је 5.102 гласа, односно 32,22% и 13 мандата. Листа „Промене – Др Игор Милосављевић – Марко Игњатовић“, иза које су стајале опозиционе странке НПС, НЛС, ССП и НАДА, освојила је 1.367 гласова, односно 8,63% и 3 мандата. Листа „Српски либерали за зелени Књажевац (1%) није прешла цензус. (РТС, Данас, НСПМ)