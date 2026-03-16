ХРОНИКА:
УН: ИЗРАЕЛСКИ НАПАД НА ЗАТВОР ЕВИН У ТЕХЕРАНУ ЈЕ РАТНИ ЗЛОЧИН
СЕРГЕЈ ЛАВРОВ: БРИСЕЛ ЗАХТЕВА ОД БЕОГРАДА ПРИЗНАЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ „КОСОВА“ И ПРИДРУЖИВАЊЕ АНТИРУСКИМ САНКЦИЈАМА. НЕПРИХВАТЉИВО ЈЕ ПРЕБАЦИВАЊЕ СРПСКОГ ОРУЖЈА КИЈЕВУ. НАДАМ СЕ ДА ДОГОВОР О ТОМЕ СА СРБИЈОМ И ДАЉЕ СТОЈИ
НАСЛОВНЕ СТРАНЕ СРПСКЕ ШТАМПЕ 17. МАРТА 2026. ГОДИНЕ
МАРКО ЂУРИЋ: РЕШЕЊЕМ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРИШТИНСКОГ ЗАКОНА О СТРАНЦИМА ИЗБЕГНУТ ЈЕ НАЈГОРИ МОГУЋИ СЦЕНАРИО ЗА СРБЕ. ПОЗДРАВЉАМ АНГАЖОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ЕУ, САД И ШИРЕ МЕЂУНАРОДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Н1: ПРОТЕСТ У ЧАЧКУ ЗБОГ ВУЧИЋЕВОГ ДОЛАСКА, ОКУПЉЕНИ СКАНДИРАЛИ „АЦО, ШИПТАРЕ!“. СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА: ГРАЂАНЕ ЈЕ НА ПРОТЕСТ ПОЗВАЛА ПОЛИЦИЈА, НЕ БИСМО НИ ЗНАЛИ
БИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ: УКИДАЊЕ САМОСТАЛНОСТИ ТУЖИЛАШТВА УСВАЈАЊЕМ "МРДИЋЕВИХ ЗАКОНА" БИЛО ЈЕ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНО ПИТАЊЕ ЗА ВЛАСТ. САДА ПОКУШАВАЈУ НА НЕКИ НАЧИН ДА СЕ ОПРАВДАЈУ ТРАЖЕЋИ МИШЉЕЊЕ ВЕНЕЦИЈАНСКЕ КОМИСИЈЕ
ДОНАЛД ТРАМП: НАПАЛИ СМО ОСТРВО ХАРГ И БУКВАЛНО УНИШТИЛИ СВЕ, ОСИМ НАФТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. ОСТАВИЛИ СМО ЦЕВИ. НИСМО ЖЕЛЕЛИ ДА ТО УРАДИМО, АЛИ ТО МОЖЕМО ДА УЧИНИМО У РОКУ ОД ПЕТ МИНУТA
ПОЛИТИКО: КИНА ОПКОЛИЛА ТАЈВАН СА 26 РАТНИХ АВИОНА И 7 РАТНИХ БРОДОВА
ИНСАЈДЕР: ШЕСТ КЉУЧНИХ ПИТАЊА О ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА И ЗАКОНУ О ВОЗИЛИМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ - ШТА СЕ ОД ДАНАС МЕЊА И ЗА КОГА?
НЕМАЧКИ МИНИСТАР ОДБРАНЕ БОРИС ПИСТОРИЈУС: РАТ СА ИРАНОМ НИЈЕ НАШ, НЕ ЗНАМ ШТА ТРАМП ОЧЕКУЈЕ
ВУЧИЋ У СЕВОЈНУ: СВИ РЕЗЕРВОАРИ И СКЛАДИШТА ЕНЕРГЕНАТА СУ ПУНИ ДО ЧЕПА, ИМАМО РЕЗЕРВЕ ЗА ТРИ МЕСЕЦА. АКО ЦЕНА НАФТЕ БУДЕ ИШЛА ПРЕКО 120 ДОЛАРА, НЕ ЗНАМ ШТА ЋЕМО ДА РАДИМО
Н1: ЂИЛАС УПУТИО ДОПИС ДИРЕКТОРУ РТС-А МАЊИ ГРЧИЋ, СА ЗАХТЕВОМ ДА ЈАВНИ СЕРВИС УЖИВО НА ИСТИ НАЧИН ИСПРАТИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПЛАНА „СРБИЈА 2030“ – КАО ШТО СУ 7. МАРТА ПРЕНОСИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ВУЧИЋЕВОГ ПЛАНА „СТРТАТЕГИЈА 2030“
уторак, 17. март 2026.
Почетна страна > Преносимо > Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају
Преносимо

Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају

PDF Штампа Ел. пошта
Димитрије Војнов   
понедељак, 16. март 2026.

мора да призна да је ово одузимање права Србима да живе и раде на својој основној земљи оставило све људе без речи, у мери да то изгледа као прећуткивање.

Све људе, сем Напредњака који крунски доказ своје издаје покушавају да представе као успех, уместо да мало за промену буду нормални, ћуте, и моле Бога да ће ово некако проћи и да ће казна за ово доћи касније а не сад одмах.

Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају јер не памти овај степен декаденције у јавном животу и медијима. Људи још увек нису у довољном броју чак ни упућени у то на који је начин Александар Вучић издао земљу, и у којој мери.

То постаје један од његових адута јер објашњавање свега што је урадио у протеклих тринаест година на неки начин побуђује неверицу и људи који нису годинама чули истину и укључили мозак да мало размисле о томе, не могу ни да појме шта је он све урадио.

Такво скривање истине се може спровести само над људима који живе у свињцу, и он је успешно створио свињац у ком су сви дезоријентисани, нокаутирани вишком бесмислених информација и дезинформација, и кондиционирани да хистерично реагују на све.

Један велики део народа искрено ни не жели да поверује у чињенице о његовој издаји јер им она тешко пада и они не желе да схвате ту истину јер је поражавајућа, а они не желе да буду поражени, и радије бирају да живе у његовој лажи колико год да их она скупо кошта.

Те људе такође морамо разумети. Судбина Косова и Метохије и Срба који тамо живе временом је постала нешто до те мере апстрактно за највећи део народа да је постало сасвим могуће свесно живети у илузији о томе шта се са тим људима дешава. Људи су уморни од пораза и понижења, издаје и подваљивања, тако да онда бирају да поверују у лажи највећег издајника ког су ови простори икада срели, без рата.

