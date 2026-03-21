субота, 28. март 2026.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

IN MEMORIAM Јирген Хабермас – Последњи филозоф двадесетог века

Ђорђе Вукадиновић   
субота, 21. март 2026.

„Потпуно је погрешно што се тај посао даје почетницима. Приказе књига треба да пишу искусни професори пред крај каријере, који знају контекст, имају ауторитет и могу да процене значај аутора и дела“. Овако је говорио мој стари професор Драган Јеремић (а могуће да је и он то чуо од неког старијег), али се наравно тог принципа углавном нико није држао. Приказе и даље пишу перспективни клинци, а маторци, пак, као што је и ред, пишу „ин мемориаме“ попут овог.

С тим што је, барем што се тиче Хабермаса, моја маленкост на неки начин затворила круг, с обзиром да је негде половином осамдесетих приказ његове књиге Прилог реконструкцији историјског материјализма био мој први „филозофски“ текст који сам још као студент објавио у часопису „Тхеориа“, чији уредници Младен Козомара и Слободан Жуњић су ми „увалили“ ту коску („нек се млади мало челиче“), због чега сам их месецима интензивно мрзео, а после био неизмерно захвалан. Хабермаса сам, разуме се, мрзео још више. Мучио сам се цело лето, али се на крају изборио са његовим кабастим реченицама и садржајем који паралелно вијуга кроз барем четири-пет друштвених наука истовремено, а о филозофским референцама и асоцијацијама да и не говоримо. Али је зато после све друго ишло „као вода“.

Иако се из угла површног или недовољно упућеног посматрача бавио „свим и свачим“, Хабермас је био вођен јаким и готово „класично-немачким“ системотворним импулсом. И као и сви велики филозофски претходници трагао је за „архимедовском тачком“, односно чврстим епистемолошким ослонцем на којем би саздао своју барокну системску грађевину. Само што је, помало парадоксално, тај ослонац пронашао у нечем крајње флуидном, ваздушастом и нестабилном, што на темељ понајмање личи – језику, дијалогу („дискурсу“) и комуникацији.

Ако бисмо у три речи покушали сажети обележја његове филозофске и интелектуалне позиције, онда би то вероватно биле већ поменута систематичност, интердисциплинарност (које је понекад злонамерно бркана са „еклектичношћу“) и, изнад свега, једна, опрезна, рефлектована, самокритична, АЛИ у суштини ипак оптимистичка и „прогресистичка“ (просветитељска) визија историје и друштва.  И већ на прву лопту јасно је и очигледно колико све те три особине не кореспондирају превише са духом времена у којем је највећим делом живео и у којем је дочекао дубоку старост. 

Хабермасов опус је импресиван, а његова библиографија – поготово радова о њему – практично непрегледна. Али он није био „кабинетски“ мислилац у класичном смислу речи. Дуже од пола века је активно учествовао и са променљивим успехом утицао на филозофске, интелектуалне и друштвене токове у Немачкој, Европи и свету. Није бежао од јавне дебате, нити зазирао од нових, осетљивих или контроверзних тема. Није се „гадио политике“, чучао у академској заветрини и пребрајао анђеле на врху игле. Водио је плодне интелектуалне дебате са највећим умовима о најважнијим темама епохе – расправљао са Гадамером, Апелом, Серлом, постмодернистима, Деридом, Ролсом – и те дебате представљају врхунац, зенит, а врло могуће и „лабудову песму“ европске модерности и просветитељства.

Али и не само са највећим умовима и о најапстрактнијим стварима. Расправљао је и о свему ономе што је (до)носило време. Упуштао се, не без ризика, у дебате о немачкој прошлости и будућности, левици и десници, студентском покрету, „уставном патриотизму“, устројству Европске уније, дијалогу између цивилизација, етичким проблемима у вези вештачке интелигенције и правима будућих генерација. А стигао је чак да, већ дубоко у десетој деценији живота, каже коју и на тему немачког држања поводом руско-украјинског рата – и да тим поводом буде провучен кроз топлог зеца од стране дела све нервозније и све неукије јавности.

Јирген Хабермас на Универзитету у Франкфурту 1969. године

Понекад је грешио, често био у праву. Мислим да је погрешио, на пример, 1999. индиректно легитимизујући НАТО интервенцију-агресију против СРЈ без одобрења Савета безбедности УН. И верујем да је та грешка била плод, делом, селективних информација које је имао о стању на терену, али још више последица његове, упркос свом „минимализму“ и обазривости, и даље одвећ „нормативне“ социјално-филозофске концепције, као и помало идеалистичке слике о реалности међународних односа након пада Берлинског зида.

С друге стране, упозоравао је на многе лоше ствари када је реч о савременом капитализму или будућности Европске уније, а поготово указивао на опасну тенденцију „колонизације“ јавне сфере и „света живота“ од стране императива новца и моћи. Али, како то обично бива, и док је био највише слављен, хваљен и масовно цитиран његова упозорења нису превише слушана, нити узимана за озбиљно.

***                                 

Хабермас спада у релативно малу групу мислиоца који су дочекали и делимично остварење и скоро тотални крах своје филозофске и друштвене утопије. „Критичка јавност“, „светско грађанство“, „рационални дискурс“, „комуникативни ум“ и „неприсилна присила бољег аргумента“ и остали носећи појмови његове импресивне теоријске и социјално-политичке конструкције, слично као и „социјална држава“ односно „држава благостања“ која им је била друштвено-онтолошки супстрат, искрено говорећи, данас звуче скоро безнадежно „па се“ сред суморног интелектуалног и друштвеног окружења, делујући попут неке врсте археолошких „артефаката“ (да не кажемо баш „рушевина“), што фигурирају као споменици једне „боље прошлости“ и потенцијално – у међувремену негде промашене и загубљене – боље будућности.  Док са савременошћу тј. данашњим историјским и политичким тренутком, нажалост и на општу штету, не кореспондирају баш никако.

Што, разуме се, барем од суботе 14. марта 2026. више ниије Хабермасов проблем, а још мање грешка. Са Јиргеном Хабермасом је отишао можда последњи „Велики Европљанин“. Али свакако последњи велики филозоф и интелектуалац двадесетог века. 

(филозоф и аутор књиге Хабермасова одбрана модерне)

