ХРОНИКА:
ФРИДРИХ МЕРЦ: НЕМАЧКА ЋЕ ИЗДВОЈИТИ 29 МИЛИОНА ЕВРА ХИТНЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ ЗА ГАЗУ. ВЕРУЈЕМО ДА РЕШЕЊЕ У ВИДУ ДВЕ ДРЖАВЕ НУДИ НАЈБОЉУ ШАНСУ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ ИЗРАЕЛАЦА И ПАЛЕСТИНАЦА
НОВА.РС: ВИШИ СУД У НИШУ ОДБИО ДА ПОТВРДИ ОПТУЖНИЦУ ПРОТИВ БИВШЕ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ ДРАГАНЕ СОТИРОВСКИ – ЈЕР „ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ НИЈЕ ДОВОЉНО ЈАСНО“
Н1: НОВОСАЂАНИ ИЗВИЖДАЛИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА НОВОГ САДА ЖАРКА МИЋИНА НА „САЛАЈАЧКОМ ДОРУЧКУ“ – ПОРУЧИЛИ МУ ДА СНС ВРАТИ ОТЕТУ МАНИФЕСТАЦИЈУ
УДРУЖЕНИ РОДИТЕЉИ СРБИЈЕ: У ОШ “ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” У НОВОМ САДУ ПОЛИЦИЈА ОДРЖАЛА „ПРЕДСТАВЉАЊЕ“ УЧЕНИЦИМА НИЖИХ РАЗРЕДА.ПОСЕБНО ЗАБРИЊАВАЈУ НАВОДИ ДА СУ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ДЕЦИ ГОВОРИЛИ О „МОГУЋНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА РОДИТЕЉА“
ВЛАДИМИР ПУТИН: РУСИЈА И САД ОСТАЈУ У ОКВИРУ ДОГОВОРЕНИХ СПОРАЗУМА О УКРАЈИНИ У ЕНКОРИЏУ. УСКОРО БИСМО МОГЛИ ДА ИЗДАМО САОПШТЕЊЕ О НОВОМ ОРУЖЈУ, ТЕСТИРАЊА СЕ УСПЕШНО ОДВИЈАЈУ
СКУП ПОДРШКЕ МИТРОПОЛИТУ ЈУСТИНУ НАЈАВЉЕН ЗА СУБОТУ У 1О ЧАСОВА У КРАЉЕВУ, УСЛЕДИЋЕ ШЕТЊА ДО МАНАСТИРА ЖИЧЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: ИЗМЕНИЋЕМО КРИВИЧНИ ЗАКОНИК РАДИ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД ЗЛОУПОТРЕБА НА ИНТЕРНЕТУ, ТРАЖИЋУ ОШТРИЈЕ КАЗНЕ ЗА СИЛОВАЊЕ. ВАЊА БАЈОВИЋ: ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ДА СЕ СВАКИ ПОЗИВ НА ГРАЂАНСКИ БУНТ И БЛОКАДУ ПОДВЕДЕ ПОД КРИВИЧНО ДЕЛО
НОБЕЛОВУ НАГРАДУ ЗА МИР ДОБИЛА ВЕНЕЦУЕЛАНСКА ОПОЗИЦИОНАРКА МАРИЈА КОРИНА МАЧАДО
„СРПСКИ ЗБОР“: ОТКАЗУЈЕМО ДАНАШЊИ ПРОТЕСТ ПОВОДОМ КИМ. СТУДЕНТИ У БЛОКАДИ НАЈАВИЛИ СВОЈ СКУП ЗА СУБОТУ, НЕ ЖЕЛИМО ДА СЕ ГРАЂАНИ КОЈИ СЕ ПРОТИВЕ ВУЧИЋЕВОЈ ИЗДАЈИ ДОВОДЕ У НЕДОУМИЦУ
ПЕТЕР СИЈАРТО: МАЂАРСКИ МОЛ ПОВЕЋАВА ИСПОРУКЕ НАФТЕ СРБИЈИ ПОСЛЕ УВОЂЕЊА САНКЦИЈА НИС-У
ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА НИС-А ГОРАН ТАКИЋ: НЕЋЕ БИТИ ОТПУШТАЊА
ПАВЕЛ ДУРОВ: ОДРИЦАЊЕ ОД НАСЛЕЂА ПРЕДАКА, ПОПУТ СЛОБОДЕ И ТРАДИЦИЈЕ, ПРЕДСТАВЉА ПУТ КА САМОУНИШТЕЊУ. СВЕТ ЈЕ НА ПРАГУ МРАЧНОГ ДОБА ЦЕНЗУРЕ
петак, 10. октобар 2025.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Рубрике > Коментар дана > (Зло)употреба полиције и непалски сценарио
Коментар дана

(Зло)употреба полиције и непалски сценарио

PDF Штампа Ел. пошта
Живан Хараван   
субота, 20. септембар 2025.

Одавно су, већ, неки мудри људи, бавећи се човеком и државом, кренули од премисе до закључка да је у човековој природи усађена агресија, свако против сваког, стање хаоса, деструкције…

Отуд и она изрека да је „човек човеку вук“ (Тик Мације Плаут, Томас Хобс) показала се као усуд небројено пута или у крвавим ратовима, или када затаји држава, или када се клика на власти толико отуђи од народа да том народу „прекипи“.

А, како је то Томас Хобс устврдио, држава је створена управо са циљем да се људска природа „каналише“, обузда, доведе у ред.

Здрава полиција би требало да подразумева њену свакодневну спремност и готовост да одржава „јавни ред и мир“ али, и да откаже послушност отуђеној клики на власти која, суочена са оправданим свеопштим бунтом народа, прибегава злоупотреби полиције

То је једино могуће да се одржава све дотле док у држави постоји ЗДРАВА полиција!

Здрава полиција би требало да подразумева њену свакодневну спремност и готовост да одржава „јавни ред и мир“ али, и да откаже послушност отуђеној клики на власти која, суочена са оправданим свеопштим бунтом народа, прибегава злоупотреби полиције каљајући је маскираним параполицијским „формацијама“.

У нашим, данашњим условима, полицијом руководе високо позиционирани и екстра добро плаћени полицијски кадрови који издају наређења у складу са интересима оних који ни по коју цену неће на поштене, ванредне парламентарне изборе.

Данас је претешко бити у пракси онакав полицајац каквог су га у школи и академији учили! А, учили су их да никада не поступе по било којем и било чијем наређењу које је супротно позитивним законима и супротно полицијској ЧАСТИ!

Зато, будимо обазриви и немојмо тако олако да се бацамо „дрвљем и камењем“ на комплетну полицију. Осим, на „полицију” под маскама.

Може ли ико, при чистиј свести, да поверује како оним мочугама, бејзбол палицама, бакљама…, било који студент, иоле образован градјанин, као, насрће на полицију? Не, то су јадни нешколовани момци,под маскама, којима је дато да „глуме“ студенте, за коју прљаву стотину евра, и тако доведу у питање кредибилитет мирних студентско-грађанских протеста!

Тужно и безнадежно делују оне сцене када се неки од демонстраната уносе у лице регуларном полицајцу, питајући га кога он штити, зар није светан корупције и криминала који цветају у Србији…

И, шта преостаје полицајцу него да ћути и прави се да ништа од тога не чује? Да се упусти у разговор? Да баци штит и сву опрему? Не, наравно! Када би то учинио то би значио крај његове службе! А, ко би му, сутра, хранио децу и породицу, отплаћивао кредит, решио стамбено питање…? Ко би га се, већ, сутра, сетио?

Били смо, недавно, сведоци резултата отуђене власти од народа у Непалу. Разуларена маса људи је палила куће са све живим члановима породице властодржаца, убијала све живо сумњиво и потвдило ону изреку Томаса Хобса да је човек човеку вук.

И видели смо да је полиција Непала, својом интервенцијом, спасила и оно мало што је остало од државе!

Може ли да се замисли шта би се десило да су сви непалски полицајци бацили своје униформе и придружили се побеснелој маси?

Настао би општи покољ и хаос!

Зато, наша власт, под хитно, треба да прекине са бесмисленим и беспомоћним квазидемократским, плаћеним, „спонтаним“ контра демонстрацијама илити шетњама.

Ако не мисли да се и нама деси непалски сценарио треба, прво, да  сачува ЧИСТУ полицију, ослободи је високопозиционираних полицијских послушника, квази полицајаца, ћација и да распише ванредне изборе.

А, зашто то председник Вучић неће да учини ако су толико, како јавно саопштава, он и СНС надмоћнији и у огромној предности над студентима и грађанима који траже изборе?

Зашто се толико плаши тако убедљиве победе?

За мир, спровођење и регуларност тих избора здушно би свима нама била на располагању наша ЧАСНА полиција.

Прочишћена од полицијских наредбодаваца који су у стању слепе, супер плаћене послушности председнику Вучићу. Шта ће му они ако је толико сигуран у своју, више него убедљиву, победу?!
 

Од истог аутора

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће у 2025. години бити одржани ванредни парламентарни избори?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер