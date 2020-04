Светска здравствена организација (СЗО) прогласила је 30. јануара 2020. ванредно стање због бриге за међународно јавно здравље у вези са новог кинеског коронавируса (2019-nCoV) који је категорисан као вирусна упала плућа. Избијање вируса регистровано је у Вухану, граду у источној Кини са преко 11 милиона становника. У седмици пре одлуке 30. јануара, Одбор за ванредне ситуације Светске здравствене организације (СЗО) је „изражавао је различита стајалишта“. У Комитету је било видљивих подела. Али, 30. јануара донесена је далекосежна одлука без подршке стручног мишљења а у време када је епидемија коронавируса још ограничена на континенталну Кину. Кад је одлука донесена било је свега 150 потврђених случајева изван Кине: 6 у Сједињеним Државама, 3 у Канади, 2 у Великој Британији и сл. Дакле, 150 потврђених случајеве на становништво од 6,4 милијарде (Светско становништво 7,8 милијарди минус Кина 1,4 милијарде). Колики је то био ризик? Скоро нула. СЗО прогласила ванредно стање без довољно доказа и података СЗО не делује да би уверавала и информисала светско јавно мнење. Сасвим супротно: покренута је „пандемија страха“, а не права благовремена међународна брига за јавно здравље (PHEIC). Дубинска паника и несигурност одржавани су пажљиво осмишљеном медијском кампањом и дезинформацијама. То је готово одмах водило економској дислокацији, кризи у трговини и транспорту с Кином, која је погодила велике авиокомпаније и бродарске компаније. Покренута је кампања мржње против етничких Кинеза у западним земљама, праћена колапсом берза крајем фебруара, а да не спомињемо кризу у туристичкој индустрији што је резултирало низом банкрота. Сложеност ове кризе и њени утицаји мораће се разматрати и пажљиво анализирати. Оно чиме се бавимо је „економски рат“ подржан медијским дезинформацијама, упоредо са намером Трампове администрације да поткопа кинеску економију. Ове економске дислокације нису ограничене на Кину. Постоје важна питања јавног здравља која се морају решити. Али шта је мотивисало генералног директора СЗО да делује на овај начин? Ко стоји иза ове историјске одлуке 30. јануара генералног директора СЗО Тедрос Аданом Гебреисуса. Тешко објашњива одлука генералног секретара СЗО А. Гебреисуса Наша накнадна анализа (на доњој временској линији) открива да су од пресудне важности за далекосежну одлуку СЗО били моћни корпоративни интереси повезани са Big Pharma, Wall Street/oм и агенцијама америчке владе. У питању је савез Big Pharma и Big Money, уз одобрење Трампове администрације. Одлука о покретању лажне пандемије под окриљем СЗО 30. јануара донесена је недељу дана раније на Светском економском форуму у Давосу (WEF). Медијска операција била је ширење панике. Али није ово први пут да се СЗО одлучила на овакав потез. Сетите се необичних околности око пандемије свињске грипе N1H1 из априла 2009. године. Превладала је атмосфера страха и застрашивањe. Чињенице су манипулисане. На основу непотпуних и оскудних података, генерални директор СЗО је, ипак, својим ауторитетом предвидео да је могуће да се „чак две милијарде људи зарази у наредне две године – скоро трећина светске популације“. (Светска здравствена организација, како су пренели западни медији, јул 2009). Био је то вишемилионски извор богаћења за Big Pharma коју је подржала генерална директорка СЗО Маргарет Чен. У јуну 2009. године Маргарет Чен дала је следећу изјаву: „На основу… стручних процена и доказа, испуњени су научни критеријуми за пандемију грипа. Због тога сам одлучила да подигнем ниво упозорења за пандемију грипа из фазе 5 у фазу 6. Свет је на почетку пандемије грипа 2009. године. … Маргарет Чен, генерална директорица Светске здравствене организације (СЗО), брифинг за штампу 11. јуна 2009. Шта су „стручне процене“? У каснијој изјави она је потврдила да: „Произвођачи вакцине могли би произвести 4,9 милијарди пандемијских грипа годишње по најбољем сценарију“, Маргарет Чен, генерална директорица СЗО (цитирана по Ројтерсу, 21. јула 2009) Очигледан је финансијски пад за произвођаче вакцина Big Pharma,укључујући GlakoSmithKline, Novartis, Merck&Co, Sanofi, Pfizer итд Временско кретање коронавируса Септембар 2019. године: Званично стајалиште САД и СЗО је „да коронавирус потиче из града Вухан у провинцији Хубеи и први пут је откривен крајем децембра“. Ову изјаву доводе у питање кинески и јапански виролози који тврде да је вирус пореклом из САД-а. Познати тајвански виролог указао је на доказе да је вирус могао настати у ранијој фази, наводећи: „Морамо погледати на септембар 2019. године“. 18-27. октобар 2019: Вухан 2019: CISM Sport Military World Games; Кинески медији сумњају (без поткрепљујућег доказа) да је коронавирус могао бити донесен у Кину „из страних извора“ током светских војних ратних игара у Вухану;

учествовало је 10.000 војника из 109 земаља

у десетодневном догађају било је 200 америчких војних лица.

18. октобар, догађај 201. Балтиморе Коронавирус nCoV-2019; Радна група за симулацију и хитну спремност, John Hopkins Bloomberg School of Helath Security. Велика фармацеутска вежба симулације спонзорисана великим новцем WEF и Гејтес фондације Симулација вежбе епидемије коронавируса која резултира смрћу 65 милиона људи. Уз подршку Светског економског форума (WEF) који заступа интересе финансијских институција, Фондација Бил и Мелинда Гejтес која представља Big Pharma : октобра 2019. године, Центар за здравствено осигурање Џонс Хопкинс био је домаћин вежбе за пандемију под називом „догађај 201“ са партнерима, Светским економским форумом и Фондацијом Бил & Мелинда Гејтс: За сценарио смо моделирали измишљену пандемију коронавируса, али смо изричито рекли да то није предвиђање. Неколико месеци пре избијања епидемије, светске елите одржале су вежбу у којој су симулирале глобалну пандемију коронавируса: цео пројекат издашно финасира Бил и Мелинда Гејтс Уместо тога, вежба је служила да укаже на изазове спремности и реаговања који би вероватно настали у веома озбиљној пандемији. Сада не предвиђамо да ће избијање nCoV-2019 убити 65 милиона људи. Иако је наша вежба на површини за спровођење укључивала нови коронавирус, улази који смо користили за моделирање потенцијалног утицаја тог фиктивног вируса нису слични nCoV-2019. “Не предвиђамо сада да nCoV-2019 (који је такође коришћен као назив симулације) после избијање убити 65 милиона људи. Иако је наша вежба за столом укључивала исмејавани нови коронавирус, инпути које смо користили за моделирање потенцијалног утицаја тог измишљеног вируса нису ни слични nCoV-2019. Симулације се реализују и постају стварност Али, неколико вежби nCoV-2019 поклопило се са оним што се заиста догодило. У догађају 201. симулација коронавирусне пандемије, “симулирана” пропаст 15% финансијског тржишта. И то према наводима организатора и спонзора то није „предвиђано“. Иницијатива приватног сектора. Учешће корпоративних извршилаца, фондација, финансијских институција, банака, Big Pharma, ЦИА, ЦДЦ; нема здравствених службеника у име националних влада или СЗО. Симулациона вежба одржана је истог дана када је отворено Светско спортско војно такмичење у Вухану!? Октобра 2019. године, Центар за здравствено осигурање Џонс Хопкинс био је домаћин вежбе за пандемију под називом „догађај 201“

31. децембра 2019: Први случајеви упале плућа откривени су и пријављени у Вухану, провинцији Хубеи. Кина.

јануара 2020: Кинеске здравствене власти затвориле су велетржницу морске хране у Хуану пошто су западни медији извештавали да су дивље животиње које се тамо продају можда биле извор вируса. Кинески научници су ову почетну процену касније одбацили.

7. јануара 2020: Кинеске власти „идентификују нову врсту вируса“ која је изолована 7. јануара. ЗСО-а је коронавирус назвао 2019-nCoV потпуно истим именом како је усвојено у симулацијској вежби WEF-Гејтс-Јохн Хопкинс 18. октобра 2019.

11. јануара 2020. – Општинска здравствена комисија града Вухан објављује прву смрт проузроковану коронавирусом.

22. јануар 2020: ЗСО. Чланови Одбора за ванредне ситуације ЗСО-а „изразили су различита стајалишта о томе да ли овај догађај представља PHEIC или не“.

21. и 24. јануара 2020: Консултације на Светском економском форуму, Давос, Швајцарска под покровитељством Коалиције за иновације спремности за епидемију (CEPI) за израду програма вакцине.(CEPI је партнерство WEF-Гејтса). *** У току је ратни акт „разарање Made in USA“ Циљ америчке пропаганде је био да кинеску економију баци на колена

Кина је сматрана одговорном за „ширење инфекције“ широм света

Од почетка марта Америка води свој “економски рат” против западне Европе, док COVID-19 користи као оправдање

Страх и застрашивање превладавају

У фебруару се у јапанском извештају Аши појавила тврдња да коронавирус потиче из САД-а, а не из Кине

У току је „ратни акт“. Ово је „економски харакири“, тј. „самоубилачки амерички стил“ Трамп тврди да је коронавирус „произведен у Кини“. И да Кина прети Америци. Председник САД жели да Американци верују да пандемија коронавируса носи ознаку „Made in China“. Државни секретар Мајк Помпео назива га „коровирусом Вухан“ „Велика лаж“ је почела 30. јануара када је генерални директор СЗО под притиском моћних економских интереса САД прогласио глобалну ванредну ситуацију за јавно здравство са само 150 „потврђених случајева“ (од стране СЗО) изван Кине, са само шест случајева у САД. И то се назива пандемија! “Лажни медији” су се одмах пребацили у велику брзину. Кина је сматрана одговорном за „ширење инфекције“ широм света. Сутрадан (31. јануара 2020) Трамп је најавио да ће ускратити улазак кинеских и страних држављана у САД „који су путовали у Кину у последњих 14 дана“. То је одмах покренуло кризу у авионском саобраћају, транспорту, пословним односима САД-Кине као и шпедитерским и бродским трансакцијама. Док је ознака коронавируса „Made in China“ послужила као изговор, неизречени циљ је био да кинеску економију баци на колена. Американци су прво опустошили своје самопослуге: сада траје јагма за оружјем у САД у јеку епидемије корона вируса, чека се ред у продавници оружја Био је то чин „економског рата“, који је допринео подривању и кинеске економије, као и економије већине западних земаља (савезника САД-а), што је довело до таласа банкрота, а да не спомињемо незапосленост, колапс туристичке индустрије итд. Штавише, Трампова етикета коронавируса „Made in China“ готово одмах почетком фебруара покренула је кампању против етничких Кинеза широм западног света. Фаза 2.0: „Инфекције које преносе Европљани“? Затим је 11. марта покренута је нова фаза. Трампова администрација наметнула је 30-дневну забрану Европљанима путовања у Сједињене Државе суспензијом авионског путовања с ЕУ (с изузетком Британије). Америка сада води свој “економски рат” против западне Европе, док COVID-19 користи као оправдање. Европске владе су увучене у то. У Италији преовладава затварање, нареди; велики градови северне Италије, укључујући Милано и Торино, буквално су се затворили. Превладава конфузија, страх и застрашивање. То је „разарање Made in USA“. Пропаст европског туризма: Највеће туристичке атракције на свету и туристички вентри су потпуно празни, трг Светог Петра у Риму Крајем фебруара: Финансијска манипулација је карактеристика трансакције берзи широм света. Вредност акција авио-компанија пропада преко ноћи. Они који су имали “знање” о Трамповој одлуци 11. марта да забрани трансатлантске летове из земаља ЕУ-а зарадили су гомилу новца. То је названо „продајом“ на тржишту деривата, између осталих шпекулативних операција. Институционални шпекуланти, укључујући хеџе фондове са “унутрашњим информацијама”, већ су дали своје опкладе. Генерално, дошло је до масовног трансфера новца богатства, једног од највећих у светској историји, што је довело до безброј банкрота, а да не спомињемо губитак доживотне штедње настале колапсом финансијских тржишта. Овај процес је у току. Било би наивно веровати да су ове појаве спонтане, засноване на тржишним силама. Оне су намерне. Оне су део пажљиво осмишљеног плана који укључује снажне финансијске интересе. И сада се појавила нова бомба: реторика Беле куће за оптуживање Кине за ширење „вируса Вухан“ широм света, одбијена је у јапанским и кинеским извештајима. Научна анализа коју је открио Лари Романоф сугерише да је вирус „направљен у Америци“:„Изгледа да вирус није настао у Кини, а према извештајима у јапанским и другим медијима, можда је пореклом из САД. У фебруару се у јапанском извештају Аши (штампа и ТВ) појавила тврдња да коронавирус потиче из САД-а, а не из Кине и да је неки (или многи) од 14.000 америчких смртних случајева приписаних грипу можда и последица коронавируса. А 12. марта, у америчком Конгресу (Одбор за надзор), директор ЦДЦ-а Роберт Редфилд нехотице је „просуо пасуљ“. Искрено је признао, да, неки случајеви којима је дијагностикована сезонска грипа могли су бити коронавируси. Када се то догодило? У октобру, новембру? Шта је хронологија. Вредно је напоменути да изјаву Редфилда потврђују и јапански и тајвански виролози. Две земље које су тврди савезници САД. Тајвански виролог (поменути Лари Романоф) „тврдио је да су САД недавно [?] Имале више од 200 случајева „плућне фиброзе“ који су резултирали смрћу због немогућности пацијента да дишу … Рекао је да је … информисао америчке здравствене власти да озбиљно размотре те смрти као последице коронавируса… Он је тада изјавио да је епидемија вируса можда почела раније него што се претпостављало, сугеришући „морамо погледати септембар 2019. године“. (цитирано у Лари Романоф, оп. цит.) Кинеско министарство спољних послова реаговало је на изјаве Роберта Редфилда ЦДЦ-а да је застрашујуће да је вирус могао да потиче из САД. „Када је у САД кренуло са епидемијом од „пацијента нула “?“ питао је портпарол кинеског министарства спољних послова Зао Лијиан. Наравно „КАДА“ је основно питање.„Колико је људи заражено, у којим су болницама? Можда је америчка војска довела епидемију у Вухан. Будите транспарентни! САД нам дугују објашњење “. Свет је на размеђу најтеже социјалне и економске кризе у модерној историји Људи широм света се обмањују. Речено им је: “Ово ће постати све горе”. Ангела Меркел је изјавила, без трунке доказа, да „70% немачког становништва може добити заражено коронавирусом уколико више не учини да заустави његово ширење“. У неколико земаља се економија угасила. Супермаркети, тржни центри, канцеларије, фабрике, школе, универзитети стоје. Људи су затворени у своје домове. Страх и застрашивање превладавају. У међувремену, паралелно са затварањем коронавируса у Италији, 30.000 америчких војника се шање у ЕУ, у оквиру ратних игара САД-НАТО „Одбрани Европу 2020“ против Русије, у највећем војном распореду од Другог светског рата. “Може ли бранилац постати агресор …?” Да будимо јасни: Пандемија коронавируса није „узрок“ ове економске и социјалне кризе која се развија. То је „изговор“ за имплементацију пажљиво осмишљене „операције“ (потпомогнуте дезинформацијама медија) која дестабилизује националне економије, осиромашује велике секторе светске популације и буквално подрива животе милиона људи. Оно што је у току је „ратни акт“. Иако је COVID-19 разлог за важну бригу за јавно здравље, чињење удружено с кампањом страха која је у току не представља ефикасно средство за борбу против вируса, тј. пружање циљане медицинске помоћи и здравствених услуга онима који су погођени. Америчка економија је у нереду Шта се дешава даље: Потенцијални утицаји континуираног замрзавања америчке трговине са Кином. Геополитика је сложена. Како ће се одвијати економски догађаји? У основи ћемо се укратко усредсредити на односе САД и Кине. Они који су формулисали амерички „непријављени економски рат“ против Кине, нису успели да предвиде потенцијални застој америчке економије.Ово је „економски харакири“, тј. „самоубилачки амерички стил“. Ако се за неколико месеци не наставе нормални трговински односи САД и Кине, утицаји на националне економије западних земаља могли би бити поражавајући. Велики део робе која се појављује у америчким тржним центрима, укључујући главне брендове, је „Made in China“. „Made in China“ је окосница трговине на мало у САД која ненадокнадиво одржава потрошњу домаћинстава у готово свим главним робним категоријама, од одеће, обуће, хардвера, електронике, играчака, накита, средстава за домаћинство, санитетског материјала, лекова и лекова на рецепт, ТВ пријемника, мобитела итд. „Made in China“ такође доминира производњом широког спектра индустријских инпута, напредне технологије, машина, грађевинских материјала, аутомобила, делова и прибора итд. А да не спомињемо опсежно подуговарање кинеских компанија у име америчких конгломерата. Док САД имају моћан и софистициран финансијски апарат (који има могућност манипулације трговином и берзама широм света), америчка реална економија је у нереду. Производња се не одвија у САД. Произвођачи су одустали од производње. Трговински дефицит САД с Кином кључан је за подстицање профита потрошачке економије која се ослања на робу широке потрошње„Made in China“. У међувремену, Кина држи велики део америчког јавног дуга који могу лако претворити у стварну имовину преко ноћи. У овом тренутку коронавирусне кризе, креатори политике у Пекингу су у потпуности свесни да је америчка економија крхка и у великој мери зависи од „Made in China“. Штавише, Кина је претекла САД у неколико области високе технологије, укључујући 5Г. А са унутрашњим тржиштем од 1,4 милијарде људи, заједно са глобалним извозним тржиштем у оквиру иницијативе „Појас и пут“, кинеска економија ће имати предност. (Аутор је проф. економије (емеритус) на Универзитету у Отави) (globalresearch.ca, izmedjusnaijave.rs)